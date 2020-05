Ardanowski: nie wyobrażam sobie bardziej oddanego rolnictwu prezydenta niż Andrzej Duda

Nie wyobrażam sobie bardziej oddanego polskiemu rolnictwu prezydenta niż Andrzej Duda — powiedział w sobotę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Poinformował, że trwają pracę dotyczące powiązania wieku emerytalnego rolników z okresem płacenia przez nich składek.

"Kontynuowanie misji politycznej ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest wyróżnikiem prezydenta Andrzeja Dudy. Cechą charakterystyczną jego prezydentury jest troska o polską wieś. Prezydent dba o to, żeby każdy obywatel, niezależnie od tego, gdzie się urodził, czy w małej miejscowości, czy w dużym mieście, mógł realizować swoje aspiracje życiowe" - podkreślił Ardanowski, który był gościem "Rozmów niedokończonych" w Telewizji Trwam.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że prezydent Duda na każdym kroku okazuje szacunek rolnikom - także z uwagi na wkład, który wnieśli oni w narodową kulturę, jak i do walki o wyzwolenie narodu.

"To, co prezydent Duda czyni, zasługuje na olbrzymi szacunek, tak jak i jego konkretne inicjatywy m.in. ta związana z rozwojem ruchu kół gospodyń wiejskich. To jest coś niesamowitego, ewenement w skali Europy, a może i świata. 11,5 tysiąca nowych KGW, pań aktywnych, zaradnych, przedsiębiorczych, inteligentnych" - mówił Ardanowski.

Dodał, że kilka dni temu Sejm uchwalił przepisy umożliwiające ponowne wsparcie finansowe dla tych organizacji. Ardanowski przypomniał, że w czasie rządów PO-PSL wydłużono wiek emerytalny dla rolników i rolniczek, a twarzą tego projektu jest obecny kandydat na prezydenta z PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Szczególnym uprawnieniem rolników było to, że kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat. Im ten wiek podniesiono do 67, czyli o 12 lat. My obniżyliśmy wszystkim paniom w Polsce wiek emerytalny z powrotem do poziomu 60 lat. Teraz środowiska wiejskie mówią, że może należałoby dla kobiet przywrócić stan pierwotny, szczególne uprawnienie. Pracujemy mocno nad tym. Nie mówię o tym, bo są to ogromne wydatki z budżetu, ale rozmawiałem na ten temat z szefową kancelarii prezydenta Dudy, żeby znaleźć mechanizm, który po określonym okresie płacenia ubezpieczenia społecznego w KRUS-ie, da rolnikom możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Nad tym pracujemy i sądzę, że się to zakończy sukcesem" - podkreślił Ardanowski.

Dodał, że takiego sojusznika polskiej wsi, jakim jest Andrzej Duda, rolnicy mogą sobie tylko wymarzyć, bo obecna głowa państwa nie wstydzi się tradycji chłopskiej i ziemskiej.

"Wszędzie na świecie mówi o polskich produktach, nie wstydzi się tego, a tak było w przypadku niektórych jego poprzedników, czy poprzednich ministrów spraw zagranicznych, czy rolnictwa, którzy nie chcieli mówić o bykach czy burakach" - ocenił Ardanowski.