Nowa perspektywa unijna zaczyna się jawić w jaśniejszych barwach

Nowa perspektywa finansowania unijnego zaczyna się jawić w jaśniejszych barwach - powiedział w sobotę w Grubnie (Kujawsko-Pomorskie) minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że jest to wynik determinacji rządu Zjednoczonej Prawicy i zabiegania w UE o polskie interesy.

"Nowa perspektywa finansowania unijnego zaczyna się jawić w lepszych, jaśniejszych barwach, niż było to prezentowane jeszcze kilkanaście dni temu. Janusz Wojciechowski - komisarz ds. rolnictwa z Polski - przez swoją determinację, wspierany przez ministrów rolnictwa wielu krajów, doprowadził do znacznego polepszenia propozycji finansowania rozwoju wsi na kolejne lata" - mówił podczas Dni Pola w Grubnie szef resortu rolnictwa.

Ardanowski wskazał, że warto walczyć o interesy rolnictwa polskiego i interesy Polski w UE. Ocenił, że nowa propozycja Komisji Europejskiej jest bez porównania lepsza od tej, która była jeszcze niedawno na stole negocjacyjnym.

"Zapowiadane jest zwiększenie budżetu wspólnej polityki rolnej o 26,5 mld euro, a z tej nadwyżki, z tego dodatku Polska otrzyma ok. 3 mld euro. To są środki, o które bardzo mocno zabiegał polski rząd" - mówił Ardanowski.

Ocenił, że odbywało się to w pewnej dyskrecji, a teraz państwa unijne czekają ciężkie negocjacje, bo są kraje, które nie są zwolennikami dużego budżetu na rolnictwo.

"To również determinacja premiera Mateusza Morawieckiego. Gdyby nie jego rola, to ponieślibyśmy znowu klęskę, tak jak w 2014 roku, kiedy inne względy, awanse niektórych Polaków w strukturach UE, doprowadziły do tego, że z tego, co mogliśmy uzyskać wtedy, uzyskaliśmy dużo mniej" - powiedział Ardanowski.

Dodał, że rząd Zjednoczonej Prawicy z nikim w Europie nie wojuje, a chce budować zjednoczoną Europę opartą na wartościach, a nie tylko o wspólnym interesie.

"W ramach takiej polityki zabiegamy o swój interes. (...) Cieszy, że nasze argumenty są coraz lepiej rozumiane przez przywódców innych krajów europejskich" - podkreślił minister rolnictwa.