Ardanowski: państwowy system nadzoru nad żywnością gwarantuje jej bezpieczeństwo

Państwowy system nadzoru nad żywnością gwarantuje jej bezpieczeństwo zarówno na rynku wewnętrznym jak i w eksporcie - ocenił w piątek szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak poinformował w piątek minister, piątkowe posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich RP poświęcone było bezpieczeństwu polskiej żywności oraz jej jakości.

Wskazał, że na podstawie raportów i danych przedstawionych przez uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli instytucji zajmujących się kontrolą żywności (m.in. Głównego Inspektoratu Sanitarnego czy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych) uznano, że polska żywność jest bezpieczna.

Mówił, że służby w 2021 roku wychwyciły ok. 330 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości polskich produktów, ale - jak zaznaczył - biorąc pod uwagę wielkość naszej produkcji to nie odbiega to od zgłoszeń dotyczących innych krajów takich jak Niemcy czy Francja. Powiedział, że wszystkie sygnały zostały dokładnie sprawdzone, wyciągnięto konsekwencje. Zaznaczył też, że część z tzw. afer żywnościowych nagłaśnianych przez media jest elementem działań konkurencji. "Państwowy system nadzoru nad żywnością odpowiadający standardom unijnym, jest systemem gwarantującym bezpieczeństwo polskiej żywności zarówno na rynku wewnętrznym jak i w eksporcie" - zapewnił.

Ardanowski dodał, że jedną z sugestii Rady jest zwiększenie współpracy poszczególnych instytucji kontrolnych w Polsce. Zaapelował również do konsumentów, żeby informowali odpowiednie służby o nieprawidłowościach takich jak np. złe oznakowanie towarów czy zafałszowanie ich składu. "Jest to w interesie państwa polskiego i polskiego rolnictwa" - podsumował.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl