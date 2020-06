Ardanowski: polscy rolnicy wykorzystają środki z PROW 2014-2020 co do eurocenta

Polscy rolnicy wykorzystają środki z PROW 2014-2020 co do eurocenta - zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że na 21 czerwca, wykorzystanie pieniędzy z tego programu jest na poziomie 69,8 proc.

"Do świadomości społeczeństwa poszła informacja o wykorzystaniu tylko 40 proc. środków z PROW 2014-2020, a na 21 czerwca było to dokładnie 69,8 proc., czyli prawie 70 proc. Jest różnica? Jest i to znaczna" - napisał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski w odpowiedzi na list prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Ardanowski zaznaczył, że od dwóch lat wsłuchuje się w głosy rolników i podejmuje "konkretne działania służące poprawie życia na wsi oraz rozwojowi rolnictwa".

"Po raz pierwszy w naszej historii polski rząd, wszyscy ministrowie z Premierem, oraz Prezydent RP Andrzej Duda podpisali deklarację, w której uznają, że rozwój wsi i rolnictwa jest strategicznym zadaniem państwa" - podkreślił.

Zdaniem Ardanowskiego problemem PSL-u i jego lidera jest to, że "aktualne, prawdziwe dane nie odpowiadają głównej tezie, iż my nie umiemy zagospodarować środków unijnych i krajowych". "Umiemy i polscy rolnicy wykorzystają środki z PROW 2014-2020 co do eurocenta" - stwierdził.

"Nie wspominają, że po suszy w 2015 roku, podobnej jaka miała miejsce w roku 2018 i 2019 r., udzielili Wam wsparcia w wysokości niespełna 0,5 mld złotych" - wskazał. Przypomniał, że obecny rząd udzielił takie wsparcia. "I to rok po roku, w łącznej wysokości 4,5 mld zł, choć pandemia koronawirusa skomplikowała szybkość wypłat należnych rolnikom środków za 2019 rok" - napisał. Zwrócił uwagę, że nawet o wiele bogatsze od nas kraje nie wspierały tak swoich rolników poszkodowanych przez suszę.

"Prezes Ludowców wiele obiecuje, ale nie mówi o tym, podobnie jak inni kandydaci, jak to zrealizuje" - napisał Ardanowski.