Ardanowski: Port do przeładunku zboża i innych nasion jest niezbędny

Port do przeładunku zboża i innych nasion jest niezbędny – stwierdził w wywiadzie dla czwartkowego "Naszego Dziennika” przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski.

"Port do przeładunku zboża i innych nasion, bo to dotyczy także rzepaku, może w przyszłości roślin wysokobiałkowych, jest niezbędny. Tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli infrastrukturę potrzebną do załadunku statków. Ważne jest to, żeby państwo polskie miało nad tym kontrolę" - powiedział Ardanowski, były szef resortu rolnictwa.

Jego zdaniem, najbardziej korzystną lokalizacją takiej inwestycji byłby port w Gdyni.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl