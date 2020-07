Ardanowski: powstanie spółka wspierająca innowacje w rolnictwie

Za kilka dni zostanie podpisany list intencyjny o współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa ze spółką Giełdy Papierów Wartościowych GPW Ventures - zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Chodzi o wspieranie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

"Chcemy utworzyć we współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i spółki Giełdy Papierów Wartościowych specjalną spółkę o charakterze wspierania innowacji" - powiedział w środę minister podczas konferencji prasowej.

Przyznał, że jest to przedsięwzięcie ryzykowne, ale niezbędne, "żebyśmy mogli, dysponując rocznie kilkudziesięcioma milionami złotych, pomóc na tych pierwszych etapach w badaniach, weryfikowaniu prototypów różnego rodzaju rozwiązań".

Chodzi o znalezienie ciekawych rozwiązań przedstawianych przez młodych naukowców czy rolników - praktyków i takie ich wspieranie, by te innowacyjne propozycje mogły być wdrażane do praktyki rolniczej - tłumaczył Ardanowski. Zaznaczył, że Polska ma duży potencjał w produkcji rolnej, ale konkurencja "nie śpi".

"GPW Ventures to dość nowa inicjatywa, które skierowana jest na segmenty ventures capital. Ma to być fundusz funduszy, skomercjalizowany na pieniądzach prywatnych" - powiedział PAP prezes spółki GPW Ventures Piotr Gębala. Dodał, że spółka ta niedawno została wpisana do rejestru zarządzających alternatywnymi rynkami inwestycyjnymi.

Jak mówił, do Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa (KOWR) zgłasza się wiele podmiotów, które proponują współpracę w zakresie wdrażania różnych nowych technologii czy rozwiązań innowacyjnych. Sam KOWR nie jest w stanie ocenić tych propozycji, natomiast spółka GPW Ventures ma w tym zakresie doświadczenie.

Gębala liczy na to, że nowa spółka powstanie jeszcze w tym roku. "List intencyjny otwiera drogę do współpracy. Później zostanie uzgodniona wersja umowy o finansowanie, trzeba też wziąć pod uwagę regulatora rynku, czyli KNF, który musi wydać opinię o nowym podmiocie" - tłumaczył.

"Mam nadzieję, że współpraca z KOWR doprowadzi do tego, że stworzymy dedykowany podmiot, który będzie się zajmował inwestycjami kapitałowymi w szeroko pojętym rozumieniu i będzie dostarczał systemowo kapitał do wspierania innowacji i nowych technologii" - podkreślił Gębala.

Zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia zaznaczył, że potrzebne jest też ustawowe zagwarantowanie finasowania tej spółki w następnych latach. "Dysponujemy środkami na wejście kapitałowe do spółki, natomiast w następnych latach trzeba zagwarantować stabilność finansowania tego projektu" - wskazał.