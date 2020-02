Ardanowski: produkcja i przetwórstwo rzepaku mają duże możliwości

Rośnie popyt na olej rzepakowy - mówi PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że produkcja i przetwórstwo rzepaku mają nadal duże możliwości rozwojowe.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że rzepak jest jedyną rośliną oleistą produkowaną w Polsce na dużą skalę. Na rozwój produkcji wpływ miała przede wszystkim promocja energii odnawialnej, w tym biopaliw.

Przy wieloletniej stabilizacji zapotrzebowania na olej rzepakowy ze strony sektora spożywczego, wynoszący ok. 1 mln ton, wykreowano szybko rosnący popyt na ten surowiec, zużywany w produkcji biokomponentów - wskazał resort. W rezultacie zbiory rzepaku zwiększyły się z 0,9 mln ton w ostatnich trzech latach przed akcesją Polski do UE (2001-2003) do 2,4 mln ton w latach 2016-2018. Ponaddwukrotnie zwiększył się też areał upraw rzepaku - z 0,4 do 0,9 mln ha, a plony wzrosły o 30 proc. z 2,2 do 2,8 ton z hektara.

"W perspektywie do 2024 r. produkcja i przetwórstwo rzepaku mają duże szanse dalszego rozwoju, nie tylko ze względu na nie w pełni wykorzystany potencjał polskiego rolnictwa, ale także z uwagi na spodziewany dalszy wzrost popytu krajowego rynku na olej rzepakowy" - ocenił szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę, że przy założeniu, że polityka UE względem biopaliw się nie zmieni i udział biopaliw produkowanych z surowców rolnych w realizacji celu na 2024 r. będzie utrzymany na poziomie 7 proc., głównym kreatorem popytu na olej rzepakowy pozostanie sektor biopaliw.

Ardanowski przyznał, że choć coraz częściej tłuszcze zwierzęce są zastępowane w diecie przez oleje roślinne, to zapotrzebowanie na olej rzepakowy zużywany na cele spożywcze będzie rosło wolno. Poza olejem rzepakowym coraz bardziej popularne w naszej diecie stają się oleje pozyskiwane z wielu innych nasion, np. lnu, dyni, ogórecznika, czarnuszki, lnianki, konopi siewnej czy orzechów. Mają one właściwości prozdrowotne i bardzo wysoką jakość - podsumował.

Z rzepaku produkuje się tłuszcze konsumpcyjne, techniczne. Stanowi też źródło białka paszowego.