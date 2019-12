Ardanowski: rolnicy, którzy złożyli wnioski o pomoc suszową, dostaną pieniądze

Rząd uruchomił we wtorek kolejne 143 mln zł dla rolników poszkodowanych przez suszę. Większość wsparcia trafi do rolników na początku przyszłego roku, dostaną je wszyscy, którzy złożyli wnioski - poinformował PAP we wtorek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jest to kolejna transza, a następne środki będą uruchamiane po Nowym Roku. Jest to decyzja rządu i premiera, że "wszystkie należne środki dla rolników, którzy mieli oszacowane straty, zweryfikowane przez urzędy wojewódzkie, zgłoszone do Agencji będą uwzględnione" - mówił minister.

Wcześniej rząd na pomoc "suszową" dla rolników przeznaczył 500 mln zł.

Jak mówił minister, prawdopodobnie będzie potrzebna dużo większa kwota, ale to będzie realizowane z przyszłorocznego budżetu, również dlatego, że w listopadzie wyczerpała się formuła de minimis, podobnie jak to było w ubiegłym roku. Dodał, że dlatego znaczna część ubiegłorocznej pomocy suszowej była wypłacona na początku tego roku.

w ubiegłym roku rząd przeznaczył na ten cel 2,2 mld zł.

Pomoc suszową wpłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie złożonych dokumentów. Jak mówił termin składania wniosków już minął i był on trzykrotnie przedłużany. Dokumenty o pomoc suszową ARiMR przyjmowała od 3 września do 29 listopada.

Minister poinformował, że o pomoc suszową ubiega się ok. 370 tys. gospodarstw tj. 1/3 gospodarstw w Polsce; zgłoszono wystąpienie klęski na ponad 5 mln hektarów. Straty te były weryfikowane przez wojewodów.

Stawki pomocy są takie same jak w ubiegłym roku i zależą od wielkości strat.

Minister podkreślił, że coraz częściej organizacje rolnicze mówią o wprowadzeniu obowiązkowego systemu ubezpieczeń rolnych dla wszystkich rolników i wszystkich upraw. Jak tłumaczył, ryzyko wystąpienia strat na terenie całej Polski jest znikome, składki ubezpieczeniowe będą mogły by być niskie, a państwo utrzyma dopłaty do składek płaconych przez rolników i ten system byłby najlepszym zabezpieczeniem dla stabilności produkcji rolnej w Polsce. Obecnie swoje zbiory ubezpiecza ok. 20 proc. rolników.

Ardanowski przypomniał, że aby złagodzić rolnikom skutki strat ARiMR wypłaciła zaliczki dopłat bezpośrednich. W tym roku była to rekordowa kwota 10,8 mld zł tj. o 1 mld zł więcej niż to było rok temu. Te pieniądze były przekazywane od 16 października do końca listopada. od 1 grudnia trwają już wypłaty dopłat bezpośrednich.

"Mam nadzieję, że zdecydowana większość rolników utrzymuje zdolność finansową prowadzenia swoich gospodarstw, chociaż sytuacja rolnictwa nie jest łatwa, bo obok problemów związanych z klimatem, dochodzi ASF i różne zaburzenia na rynkach rolnych" - powiedział Ardanowski.