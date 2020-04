Ardanowski: termin składania wniosków o dopłaty będzie przedłużony do 15 czerwca

Jeżeli domagają się tego rolnicy, termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie przedłużony o miesiąc do 15 czerwca - poinformował PAP w poniedziałek minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Nie znam rolnika, który nie miałby przeprowadzonych zasiewów do 15 maja, ale jeżeli jest takie oczekiwanie rolników to termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie zostanie przedłużony" - powiedział minister.

Zaznaczył, że problem jest jedynie w tym, że skracają się terminy dla ARiMR, która musi przeprowadzić tzw. kontrole na miejscu i przygotować się do wypłat zaliczek, które rozpoczynają się od połowy października.

Na razie został wydłużony termin na składania oświadczeń ws. dopłat bezpośrednich. Takie oświadczenie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności tj.- jak na razie - do 15 maja.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego ARiMR, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Oświadczenia mogą składać wyłącznie "mali" rolnicy, których wielkość gospodarstwa nie przekracza 10 ha.

Do 20 kwietnia do Agencji wpłynęło 217 tys e-wniosków oraz 157 tys. oświadczeń. W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a ok. 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną.