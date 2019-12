Ardanowski: w 2020 r. polska żywność ma być prezentowana na dużych międzynarodowych imprezach

W 2020 roku realizowanych będzie kilkadziesiąt zagranicznych misji handlowych, których celem ma być promocja polskiej żywności na świecie - poinformował w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że wartość polskiego eksportu rolnego w br. powinna przekroczyć 30 mld euro.

Ardanowski podkreślił na antenie TVP Info, że polska żywność sprzedaje się dobrze na zagranicznych rynkach. Przypomniał, że w ubiegłym roku, polski eksport rolny miał wartość ok. 30 mld euro. "W tym roku, wszystko na to wskazuje, że będzie ok. 2 mld (euro - PAP) więcej, czyli dynamika jest duża" - zaznaczył.

Zapewnił, że szukane są nowe rynki zbytu dla polskich produktów rolnych, także na rynkach dla nas egzotycznych jak Antypody, czy Azja Wschodnia. Zwrócił uwagę, że są też takie miejsca, gdzie jeszcze nie wysyłamy swoich towarów np. do Singapuru, Wietnamu, Indonezji, czy Filipin.

Ardanowski poinformował, że podjął decyzję, by w 2020 roku polscy producenci mogli wziąć udział w misjach handlowych, które towarzyszyłyby dużym wydarzeniom promocyjnym na świecie.

"W przyszłym roku realizujemy kilkadziesiąt dużych udziałów w wielkich wydarzeniach handlowo-promocyjnych żywności na całym świecie" - powiedział minister.