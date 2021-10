Ardanowski w "Naszym Dzienniku": organizacje rolnicze chcą obowiązkowych ubezpieczeń upraw

Organizacje rolnicze domagają się obowiązkowych ubezpieczeń gruntów uprawnych, wtedy i składki będą bardzo niskie - mówi przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski w poniedziałkowym wydaniu "Naszego Dziennika".

"Coraz częściej rolnicy mówią o tym, że oczekują podstawowego zabezpieczenia, a więc takiego, które może dotknąć każde gospodarstwo. Dochody rolnicze, poziom cen to Wszystko jest bardzo ważne. Ale ubezpieczenie gospodarstw zdaniem rolników jest najważniejsze" - podkreśla w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski.

Gazeta zaznacza, że rokrocznie wielkim problemem rolnictwa w Polsce jest susza. Przypomina, że w latach 2018-2019 polskim rolnikom przyznana została największa w Europie pomoc suszowa. Na ich konta trafiło łącznie 4,5 mld zł to pieniądze wypłacane z budżetu. Niewielu rolników mogło jednak uzyskać odszkodowania z firm ubezpieczeniowych. Przez wadliwy system ubezpieczonych jest jedynie 20 proc. z nich.

W ocenie Ardanowskiego, "pod względem reformowania systemu ubezpieczeń ostatni rok został zmarnowany". "Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w najbliższych miesiącach mamy się nie spodziewać jakichś konkretnych propozycji zmian. Może pojawią się w 2022 roku. A więc stracimy również kolejny rok. A to wielki błąd, bo rolnicy muszą mieć zagwarantowaną stabilność prowadzenia gospodarstw" - podkreśla były minister rolnictwa.

Dziennik zwraca uwagę, że "według rolników, system, musi zostać zmieniony tak, aby ubezpieczenia stały się powszechne".

"Jak dotąd tej powszechności nie ma. Dlatego same organizacje rolnicze postulują wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich gruntów uprawnych w Polsce, tak jak miało to miejsce do lat 90. XX wieku. Wtedy i składki będą bardzo niskie" - zauważa Ardanowski.

"Nasz Dziennik" dodaje, że "rolnicy wiążą duże nadzieje z zapowiadanymi zmianami w kierownictwie ministerstwa rolnictwa, które pilnie musi przyspieszyć w kwestii naprawy systemu ubezpieczeń".

