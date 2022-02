Ardanowski: we wtorek Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zajmie się oceną Planu Strategicznego dla WPR

Na wtorkowym posiedzeniu Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie zajmie się kompleksową oceną Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej - poinformował PAP były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11 w Belwederze.

"Chcemy zająć się kompleksową oceną Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, czyli dokumentu, który każdy kraj przygotowuje i konsultuje z Komisją Europejską, musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej" - podkreślił w rozmowie z PAP Ardanowski, który kieruje prezydencką Radą ds. rolnictwa.

Według niego, "jest to w pewnym sensie dokument określający, w jaki sposób wspólna polityka rolna w najbliższych latach będzie realizowana w Polsce". "Jest to również realizacja Zielonego Ładu Europejskiego, jego założeń" - powiedział poseł. Dodał, że ten plan został przygotowany przez ministerstwo rolnictwa, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli. "W tej chwili trwają konsultacje w Brukseli" - zaznaczył Ardanowski.

Zwrócił uwagę, że według zapowiedzi ministra rolnictwa, wicepremiera Henryka Kowalczyka można do tego dokumentu wprowadzać jeszcze różne zmiany. "Niestety słabością jest to, że nie ma już nadziei na zwiększenie środków na realizację tych działań opisanych w Planie Strategicznym. Co najwyżej przesuwając środki między poszczególnymi interwencjami możemy w jednych miejscach zwiększać, ale w sposób oczywisty musi nastąpić zmniejszenie w innych" - zaznaczył Ardanowski.

W jego ocenie, powoduje to, że możliwości ruchu w Planie Strategicznym są bardzo ograniczone. "Poprosiłem przedstawicieli trzech bardzo poważnych polskich instytucji naukowych: Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie o wprowadzenie do dyskusji" - podkreślił były minister rolnictwa.

Jak zaznaczył, profesorowie z tych instytucji dokonają analizy Planu Strategicznego pod kątem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. "Chcemy przeprowadzić dyskusję, co w tym planie jeszcze można zmienić i poprawić" - powiedział Ardanowski. "Mamy nadzieję, że uwagi Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie będą przydatne dla ministerstwa rolnictwa" - dodał.

W zeszłym tygodniu sejmowa komisja rolnictwa wysłuchała informacji na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Uczestniczył w niej na początku premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że chce wprowadzić możliwość dopłat do zakupu nawozów i zaapelował do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej udzieliła na to zgody polskiemu rządowi. W posiedzeniu komisji wziął udział także wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kancelaria premiera informowała wówczas, że Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to dokument, który umożliwia ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Budżet Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to 25 mld euro środków, które będą wspierać: zrównoważony rozwój polskich gospodarstw i sektora przetwórstwa; poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wsparcie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy.

