Arendarski: Musimy silniej rozwijać "markę Polska"

Produkujemy obecnie więcej na rynki zewnętrzne niż na kraj, co oznacza, że weszliśmy do ligi tych państw, które opierają swój rozwój na eksporcie - mówił 29 listopada prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Dodał, że musimy silniej rozwijać "markę Polska".

Arendarski zaakcentował, że nasz kraj poprawia pozycję gospodarczą od czasu wejścia do UE.

Sugerował także, że wyzwaniem jakie przed Polską stoi to poszukiwanie rynków zbytu naszych towarów poza Unią.



Arendarski uczestniczył w piątek w konferencji "Wsparcie polskich przedsiębiorców w eksporcie", którą zorganizowała Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG).

Minister w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który otworzył konferencję, podkreślił, że polski eksport rośnie zarówno w stosunku do naszych partnerów, z którymi wymiana gospodarcza jest największa - takimi jak Niemcy czy innymi krajami UE - jak i państwami pozaunijnymi.



- Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost eksportu choćby do USA, co bardzo cieszy w kontekście naszych wzajemnych relacji politycznych, ale też relacji między naszymi gospodarkami- podkreślił.

Prezes KIG Andrzej Arendarski zwrócił uwagę na poprawę pozycji Polski w światowej gospodarce od czasu wejścia do UE. Zaznaczył, że o otwartości gospodarki na rynkach międzynarodowych świadczy wskaźnik dot. poziomu eksportu wobec PKB. - W 2004 r. ten wskaźnik, jeśli chodzi o nasz eksport towarowy wyniósł 29 proc., dzisiaj stanowi 44 proc. - mówił. Dodał, że po uwzględnieniu usług jest to odpowiednio 34 proc. i 56 proc. - Mamy lepszy wskaźnik niż takie kraje, jak Francja, Szwecja czy nawet Niemcy - przekonywał. Dodał, że produkujemy dziś więcej na rynki zewnętrzne niż na kraj. Oznacza to, jak mówił, że weszliśmy do ligi tych państw, które opierają swój rozwój na eksporcie.

Według Arendarskiego nasz eksport jest skoncentrowany na państwach unijnych, a wielkim wyzwaniem jest poszukiwanie rynków, szczególnie w tych krajach, z którymi mamy deficyt". Podkreślił, że wciąż musimy też "pracować na tym, co nazywa się marką Polska.



- Kraje, których marka jest bardzo mocna, jak USA, Niemcy, Francja (...) mogą uzyskać dużo lepszą cenę za porównywalny towar - podkreślił. Na markę Polska składa się, jak mówił, jakość produkcji, dobre środowisko dla przedsiębiorców, w tym inwestorów zagranicznych, też dobra kondycja kultury czy nauki polskiej.

Zdaniem szefa KIG brakuje jednak w Polsce instytucji, która decydowałaby o kierunkach promocji naszej gospodarki, gdzie spotykałby się biznes i administracja państwowa. - To instytucja, gdzie spotykają się pieniądze publiczne i prywatne i te programy (wspierające eksport) się finansuje - tłumaczył. Podkreślił, że kraje, które są bardziej proeksportowo od nas zorientowane utrzymują niezwykle silne instytucje promocyjne. - Myślę o Austrii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych - mówił.

Podczas panelu dot. rządowych mechanizmów wsparcie dla przedsiębiorców Agnieszka Siekierska-Otłowska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wskazała, że np. mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją na rynki pozaunijne mogą skorzystać z programu Polskie Mosty Technologiczne. - To projekt związany z grantami finansowymi, przygotowaniem konkretnej strategii eksportowej, z wyszkoleniem - tłumaczyła.

Z kolei Arkadiusz Dewódzki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcał firmy do korzystania z instrumentów finansowych oferowanych przez PARP, takich jak program Polska Wschodnia, Go to Brand.

Krzysztof Ptak z BGK wskazał, że bank finansuje m.in. przedsięwzięcia akwizycyjne polskich podmiotów na rynkach zagranicznych, gdzie dostęp do środków jest ograniczony i są one bardzo drogie. Dodał, że bank wspiera przedsiębiorców głównie na rynkach o tzw. podwyższonym profilu ryzyka - czyli na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie.



- W tym roku zaczęliśmy też mocniej wychodzić na rynki afrykańskie, bo nasi przedsiębiorcy, jako eksporterzy bardziej się nimi interesują - zaznaczył.