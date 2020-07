ARiMR: 150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników” został przedłużony do 17 sierpnia - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypomniano, że jest to już szósty nabór wniosków w ramach działania "Premie dla młodych rolników". Wsparcie - jak czytamy - "jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu", Tegoroczna kampania jest przedłużona ze względu na popularność programu o dwa tygodnie czyli do 17 sierpnia.

Wskazano, że wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Napisano, że premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych, przy czym minimum 70 proc. premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Premie - jak czytamy - będą wypłacane w dwóch ratach: 120 tys. zł - po złożeniu i zaakceptowaniu wniosku, i wniosek o płatność; 30 tys. zł - po realizacji biznesplanu.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.