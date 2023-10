ARiMR: 2,55 mld zł dopłat do nawozów na kontach rolników

W ramach naboru wniosków o dofinansowania do nawozów mineralnych rolnicy złożyli blisko 351 tys. wniosków. Pierwsze przelewy dokonano 11 września 2023 r. , a do tej pory na konta ponad 321 tys. rolników przekazano 2,55 mld zł - poinformował we wtorek ARiMR.

Dofinansowanie dotyczy nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r.

O to wsparcie mógł się starać producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiada numeru identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych.

Do wniosku rolnik miał obowiązek dołączenia kopii faktur, ich duplikatów lub imiennych dokumentów księgowych potwierdzających transakcję zakupu nawozów.