ARiMR: 500 rolników złożyło wnioski o pomoc za niezapłaconą kukurydzę

Rolnicy którzy w latach 2022-2023 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę mogli się ubiegać o przyznanie wsparcia. Ze wstępnych danych ARiMR wynika, że ponad 500 rolników złożyło wnioski o taką pomoc, a wynikająca z nich kwota to ok. 40 mln zł.

Wnioski o pomoc ARiMR przyjmowała do 6 października.

Jak przypomina Agencja, oferta pomocy była skierowana do producentów rolnych, którzy na 31 sierpnia 2023 r. nie kwalifikowali się do przyznania rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80 proc. kwoty, która widnieje na niezapłaconych fakturach, rachunkach lub innych dokumentach księgowych stanowiących potwierdzenie sprzedaży. W przypadku producenta rolnego, który rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę jest brana kwota netto, natomiast brutto - jeśli chodzi o tzw. ryczałtowców.