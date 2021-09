ARiMR: 6 tys. wniosków na modernizację gospodarstw

Według wstępnych danych do ARiMR wpłynęło blisko 6 tys. wniosków na kwotę ponad 1,145 mld zł. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się inwestycje związane z racjonalizacją czy zwiększeniem skali produkcji (m.in. zakupem maszyn) - poinformowała Agencja.

W czołówce regionów zainteresowanych modernizowaniem gospodarstw znalazły się - Mazowsze, Wielkopolska, Podlasie i Lubelszczyzna.

Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych zakończył się 20 września. Rolnicy mogli składać wnioski od 21 czerwca, termin został przedłużony o ponad miesiąc na prośbę rolników i organizacji branżowych.

ARiMR przyjmowała wnioski wyjątkowo we wszystkich pięciu obszarach pomocy, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) i nawadnianie w gospodarstwie.

W przypadku tegorocznego naboru na inwestycje w obszary A, B, C i D można było złożyć tylko jeden wniosek o pomoc. Natomiast o wsparcie na nawadnianie rolnicy mogli ubiegać się również, gdy starali się o środki na inwestycje w hodowlę zwierząt lub związane z racjonalizacją produkcji.

W rezultacie do Agencji wpłynęło ok. 6 tys. wniosków. W związku z tym, że dokumenty do placówek Agencji mogły być wysyłane również drogą pocztową oraz ze względu na trwający proces rejestracji wniosków, na ostateczne dane trzeba jeszcze poczekać.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu, operacje związane ze zwiększeniem skali produkcji, zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych, jak również wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

