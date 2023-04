ARiMR: 88 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

88 tys. rolników złożyło do 4 kwietnia br. wnioski o dopłaty bezpośrednie. Wnioski można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na pomoc pracowników ARiMR; w wypełnieniu wniosku pomagają eksperci ODR-ów - poinformowała Agencja .

W tegorocznej kampanii pojawiły się nowe rodzaje płatności związane z ochroną środowiska i klimatu. Te mechanizmy są realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Najważniejsza zmiana dotyczy tzw. ekoschematów, czyli sześciu działań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze. Ich realizacja i związane z tym dopłaty stanowią część płatności bezpośrednich. To od rolnika zależy, czy zdecyduje się na wdrożenie ekoschematów, za które otrzyma stosowne dopłaty.

Kolejna zmiana dotyczy dolnego progu powierzchni gospodarstwa objętej płatnością redystrybucyjną. Do tej pory wynosił on 3 ha, a od tego roku został obniżony do 1 ha. Płatność tę przyznaje się do pierwszych 30 ha. Z kolei w przypadku uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników zniesiono limit powierzchni gruntów, do których można otrzymać dofinansowanie (dotychczas było to 50 ha).

Dopłaty bezpośrednie obejmują m.in. podstawowe wsparcie dochodów, płatność: redystrybucyjną, dla młodych rolników, za realizację ekoschematów, związaną z produkcją rolną (do krów, bydła, owiec i kóz, a także uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na nasiona), a także dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) czy płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych. Wszelkie wątpliwości można konsultować również za pośrednictwem infolinii, pod nr. tel. 800 38 00 84 lub 22 595 06 11, w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00.

W wypełnianiu wniosków bezpłatnie pomagają eksperci z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, więc w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji warto rozważyć umówienie się na wizytę w miejscowej placówce ODR. Na stronach internetowych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały opublikowane informacje dotyczące preferowanych terminów przyjmowania rolników.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trwa do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

W ubiegłym roku do ARiMR wpłynęło 1,265 mln wniosków o przyznanie dopłat. Trwa realizacja wypłat, do rolników trafiło już 18,93 mld zł. Z tej kwoty 16,07 mld zł to płatności bezpośrednie, a 2,86 mld zł płatności obszarowe z PROW 2014-2020. Czas na realizację wypłat w ramach tej kampanii mija 30 czerwca 2023 roku. Agencja przypomina, by rolnicy oczekujący na pieniądze z tego tytułu upewnili się, że biura powiatowe Agencji mają właściwe dane dotyczące numerów ich kont bankowych. Jeżeli rachunek będzie nieaktywny, środków nie uda się przekazać - zaznaczono w wtorkowym komunikacie.

