ARiMR: dofinansowanie dla KGW w zamian za promocję szczepień przeciw COVID-19

ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca - poinformowało biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak informuje ARiMR, koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19.

Wniosek o przyznanie takiej pomocy trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. O otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków.

Dofinansowanie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Jednak, jeśli w jego trakcie szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji: www.arimr.gov.pl.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby powyżej 18 lat. Preparatami firm Pfizer/BioNTech oraz Moderna, obok osób pełnoletnich, mogą być szczepione także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl