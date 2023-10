ARiMR: inwestycje zapobiegające ASF – nabór wniosków tylko do 20 października

Tylko do 20 października trwa nabór wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Limit dofinansowania - to 100 tys. zł Do tej pory złożono 950 wniosków - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O przyznanie wsparcia mogą się starać rolnicy - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż pięćdziesięciu świń średniorocznie, albo hodowlą świń ras rodzimych lub czystych. Rolnicy, którzy ubiegają się o wsparcie i prowadzą działalność muszą być wpisani do ewidencji producentów, a działalność powinna być zarejestrowana na nieruchomości objętej inwestycją - poinformowała ARiMR w komunikacie.

Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik może ubiegać się o przyznanie 50-procentowej zaliczki. W tym celu należy wnieść zabezpieczenie w formie weksla in blanco, przy czym nie jest już wymagana gwarancja bankowa.

Limit dofinansowania w całym okresie realizacji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 wynosi 100 tys. zł, refundacji podlega 80 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m.in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie przez Platformę usług Elektronicznych ARiMR.