ARiMR: Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o wsparcie

Koła Gospodyń Wiejskich mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe swojej działalności - poinformowała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak poinformowano, nabór wniosków rozpoczął się w piątek (5 czerwca) i potrwa do 30 września 2020, chyba, że - jak zaznaczono - "wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł". Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji.

Wskazano, że aby uzyskać wsparcie, które konieczne jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu; najwięcej w województwach wielkopolskim - 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173.

Zaznaczono, że wysokość pomocy dla koła jest uzależniona od liczby członków i wynosi: 3 tys. zł - dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - gdy w kole jest ponad 75 osób.

Jak czytamy, koła gospodyń wiejskich mogą powstawać nie tylko na wsiach, ale mogą też być tworzone w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

"Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc" - mówi prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski. Wskazał, że w 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później było to 8,6 tys. kół (29,7 mln zł).

Tegoroczny limit umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół, w których działa około 250 tys. osób.