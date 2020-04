ARiMR: koła gospodyń wiejskich - przesunięcie terminu złożenia CIT 8 do końca lipca

Koła gospodyń wiejskich korzystające z dotacji budżetowych, które są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego CIT 8, mogą to zrobić do końca lipca br. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa.

"Koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posiadają osobowość prawną. To pozwala im korzystać z dotacji na swoją działalność pochodzących ze środków krajowych czy unijnych. Wiąże się to jednak również z koniecznością składania zeznania podatkowego CIT-8" - czytamy w komunikacie ARiMR.

Dotychczas takie zeznanie musiało być złożone do końca marca, ale ze względu na epidemię koronawirusa, Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie (z dnia 27 marca 2020 r.) w sprawie przedłużenia terminu jego złożenia dla organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego (m.in. dla kół gospodyń wiejskich) do 31 lipca br.

CIT 8 - to zeznanie przeznaczone dla organizacji pozarządowych, jest to informacja o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

"Wszelkie wątpliwości co do składania druku CIT-8 powinny być wyjaśniane z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, właściwym ze względu na siedzibę koła, w kompetencja którego leży prowadzenie spraw w tym zakresie" - zaznaczyła Agencja.

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich figuruje obecnie 9095 kół gospodyń wiejskich. W 2019 r. Agencja przekazała na ich działalność łącznie 29,7 mln zł. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 16,3 mln zł.