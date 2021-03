ARiMR: kończą się nabory na m.in. inwestycje w ochronę wód oraz na bioasekurację

Tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku inwestycji mających na celu ochronę wód przed azotanami wsparcie finansowe w wysokości do 100 tys. zł może otrzymać każdy posiadacz gospodarstwa rolnego, w którym prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt. Wyjątek stanowią fermy drobiu liczące powyżej 40 000 stanowisk i hodowle trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub powyżej 750 stanowisk dla macior.

Refundowane może być do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 60 proc. - w przypadku młodych rolników). Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Do tej pory, w trwającym naborze, złożono 937 wniosków o pomoc na kwotę ponad 72 mln zł.

Z kolei na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej pomoc z Agencji mogą otrzymać dwie grupy przedsiębiorców: rolnicy na inwestycje związane z bioasekuracją oraz spółki wodne.

Pomoc może być przyznana rolnikom, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie do wysokości do 100 tys. zł (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji) mogą oni otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej czy wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą są spółki wodne, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

O pomoc w tym naborze ubiega się jak dotąd 1064 wnioskodawców - kwota oczekiwanego przez nich wsparcia to prawie 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Przyjmują je również biura powiatowe Agencji. Dokumenty można zostawić we wrzutni, przesłać w formie elektronicznej (e-PUAP) lub nadać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

