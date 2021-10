ARiMR: nabór wniosków o wsparcie inwestycji m.in. w przetwarzanie produktów rolnych

31 października rozpocznie się nabór wniosków, kierowany do zakładów przetwórczych, w ramach wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane do 29 listopada 2021 r.

Jak przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej ARiMR, rozpoczynający się wkrótce nabór wniosków w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" kierowany jest do: mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor).

"Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji" - wyjaśniono. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności.

Jak dodano, wsparcie można otrzymać też na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności - wskazała ARiMR.

Wyjaśniono, że wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.

"Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów" - czytamy.

Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji - przekazano. Dokumenty można będzie składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl