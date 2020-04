ARiMR: nowy system usprawni obsługę wniosków o dopłaty

Od 30 marca br. działa system, dzięki któremu z biur powiatowych do centrali ARiMR można przesyłać zautoryzowane listy zleceń płatności z dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Przyspieszy to obsługę wniosków od rolników - poinformowała Agencja.

"Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników" - powiedział Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do tej pory, zatwierdzone podpisem listy zleceń płatności dla dopłat i towarzyszące im dokumenty były drukowane przez pracownika biura powiatowego ARiMR, podpisywane ręcznie przez pracownika biura powiatowego, a następnie wysyłane - za pośrednictwem poczty tradycyjnej - do centrali Agencji. Dopiero po odpowiednich sprawdzeniach, także wewnątrz centrali ARiMR, uruchamiana była procedura wypłaty rolnikom dopłat bezpośrednich i obszarowych.

Teraz ten cały proces odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem modułu eLZP. Dzięki skraca się czas obiegu dokumentów niezbędnych do realizacji płatności, co przekłada się na szybsze przekazywanie pieniędzy rolnikom. Ponadto dostarczanie list zleceń płatności nie w wersji papierowej, ale elektronicznej sprawia, że ARiMR może ograniczyć koszty papieru i przesyłek.

W 2018 r. Agencja udostępniła na swojej stronie internetowej nową aplikację (eWniosekPlus) służącą do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Za pomocą tej aplikacji rolnicy otrzymują wstępnie wypełniony, na podstawie danych z roku poprzedniego, wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi, co w znacznym stopniu ułatwia rolnikom corocznie ich składanie.

Aplikacja ta informuje także o występujących brakach i błędach kontroli krzyżowych. Składanie przez rolników wniosków o przyznanie płatności przez internet przyczyniło się znacznie do szybszej obsługi wniosków, czego dowodem jest każdego roku liczba rolników dla których wypłacane są zaliczki.

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnim czasie uruchomiła również portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących posiadanych przez siebie zwierząt gospodarskich.

Kolejnym innowacyjnym projektem jest przygotowywana przez ARiMR aplikacja mobilna na smartfony, będąca platformą do wzajemnych kontaktów Agencji i rolników. Za pomocą tego narzędzia rolnik będzie mógł przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe.

Wszystkie te informatyczne przedsięwzięcia, w tym wdrożony właśnie Moduł eLZP, wpisują się w realizowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa strategię 4.0. - zaznaczono w komunikacie Agencji.

Jak zaznaczono, w ostatnich latach Agencja mocno inwestuje w technologie cyfrowe, a o słuszności takiej m.in. świadczy obecna sytuacja pandemii, w której dobrze sprawdzają się technologie cyfrowe.

Przypomniano, że ARIMR już w 2016 r. uruchomiła w Lublinie specjalny ośrodek tworzenia oprogramowania zatrudniającego specjalistów z branży IT. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że projekty realizowane siłami własnymi są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników. Realizacja projektów przez własnych pracowników ponadto ma tą zaletę, ze eliminuje czasochłonne przetargi na usługi informatyczne.