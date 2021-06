ARiMR: ostatnie dni na złożenie wniosków m.in. ws. premi dla młodych rolników

Jeszcze do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje w ekosystemy leśne, z kolei do końca czerwca jest czas, aby starać się o premie dla młodych rolników i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przypomina ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że jeszcze tylko do 28 czerwca można składać wnioski na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Wyjaśniono, że dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Dodano, że lasy te powinny być położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000.

Agencja przypomniała, że aby otrzymać pomoc finansową, właściciel lasu powinien mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu sporządzonego przez nadleśniczego.

Dodano, że wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Może ona wynieść nawet 14 213 zł/ha. Pomoc można otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Z ostatnim dniem czerwca upływa z kolei termin, w którym o premie dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, mające w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat. Muszą one też posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklarujące ich uzupełnienie w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wskazano, że wnioskujący o premie powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha. Muszą też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

"Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej" - dodano.

Kolejnym warunkiem, jaki rolnik musi spełnić, jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa. W trwającym naborze można otrzymać 150 tys. zł, a środki wypłacane są w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu).

ARiMR dodała, że 30 czerwca kończy się również nabór ws. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. O wsparcie może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

"Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek - przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich" - wyjaśniono.

Przypomniano, że rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii - wypłacanej w dwóch ratach na wniosek (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

