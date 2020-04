ARiMR: oświadczenia ws. dopłat bezpośrednich - do 15 kwietnia

Do 15 kwietnia ARiMR będzie przyjmowała od rolników oświadczenia ws. dopłat bezpośrednich. Termin na ich dostarczenie nie zostanie przedłużony. Dotychczas wpłynęło do Agencji 93 tys. takich oświadczeń - poinformowano poniedziałek w komunikacie.

W tym roku rolnicy po raz trzeci składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet. Została również utrzymana możliwość złożenia papierowego oświadczenia, potwierdzającego brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego dla małych gospodarstw (do 10 ha).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że z powodu epidemii koronawirusa biura powiatowe ARiMR ograniczyły kontakt bezpośredni z interesantami. Dlatego też oświadczenia można przekazywać pozostawiając je we wrzutni lub urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, wysłać pocztą lub złożyć poprzez platformę ePUAP. Można również przesłać zeskanowane dokumenty za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał oświadczenia dostarczyć do Agencji w terminie późniejszym.

Adresy mailowe biur powiatowych oraz skrytek ePUAP dostępne są na stronie internetowej ARiMR w zakładce "kontakt".

Jest jeszcze inna dostępna ścieżka: rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do poniedziałku 6 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 104 tys. e-wniosków.

W poprzednich latach o dopłaty za pomocą oświadczenia ubiegało się ok. 430 tys. rolników, a ok. 900 tys. przesłało wnioski drogą elektroniczną.

Aby podczas trwania epidemii zapewnić bezpieczeństwo rolnikom i pracownikom Agencji, zawieszono czasowo przeprowadzanie kontroli na miejscu. Mimo to płatności będą realizowane na bieżąco. Zawieszenie kontroli oznacza możliwość jej przeprowadzenia w terminie późniejszym - zaznacza Agencja.

ARiMR finalizuje wypłatę dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW za 2019 r. "Dla 99 proc. rolników wydane zostały decyzje o przyznaniu tych płatności. Do końca marca Agencja przekazała z tego tytułu łącznie ponad 16,5 mld zł" - poinformowano.