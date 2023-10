ARiMR: ponad 13 tys. KGW złożyło wnioski na kwotę ok. 113 mln zł

Ponad 13 tys. Kół Gospodyń Wiejskich złożyło wnioski o dofinansowanie na kwotę ok. 113 mln zł - poinformowała ARiMR we wtorkowym komunikacie. Nabór trwał do 30 września, a przyjęte dokumenty są jeszcze weryfikowane.

Już po raz szósty koła wpisane do prowadzonego przez ARiMR Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na działalność statutową.

"Obserwuje się stałą tendencję wzrostową, jeśli chodzi o zainteresowanie tym dofinansowaniem" - podkreślono w komunikacie ARiMR.

W tym roku zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel (120 mln zł), wzrosły też stawki pomocy. Wynosiły one: 8 tys. zł w przypadku kół liczących nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł dla tych, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób; 10 tys. zł - gdy o wsparcie ubiegało się jeszcze liczniejsze KGW.

Nabór wniosków rozpoczął się 3 kwietnia i zakończył 30 września br.

Agencja przekazała, że z dotychczasowych danych wynika, iż ponad 13 tys. kół gospodyń ubiega się o rekordową kwotę wsparcia - ok. 113 mln zł. Największą popularnością ten rodzaj wsparcie cieszy się w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, lubelskim i łódzkim.

Agencja na bieżąco sprawdza złożone wnioski, wydaje decyzje o przyznaniu wsparcia i wypłaca pieniądze.

Otrzymane środki trzeba wykorzystać do końca grudnia 2023 r. Można je przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Następnie trzeba jeszcze złożyć sprawozdanie - ostateczny termin na dopełnienie formalności to 31 stycznia 2024 r.