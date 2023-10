ARiMR: ponad 4 mln zaliczek dopłat bezpośrednich na kontach rolników

Do końca października do rolników trafiło 4,11 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty potrwają do końca listopada - poinformowała we wtorek ARiMR.

Wypłata zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich rozpoczęła się 16 października br. Do końca października wypłacono 4,11 mld zł. Z tej kwoty 3,65 mld zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i otrzymało je 846,6 tys. rolników. Z kolei ponad 464 mln zł trafiło do blisko 393 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW.

Zaliczki są wypłacane sukcesywnie. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne - podkreśla ARiMR.

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 będą one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich - w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz na poczet płatności ONW (85 proc.). Zaliczki otrzymają gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.