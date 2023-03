ARiMR przyjmuje wnioski dot. ochrony wód do 3 kwietnia

Jeszcze do 3 kwietnia br. można złożyć wniosek o wsparcie na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" - przypomina Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Limit pomocy to 150 tys. zł.

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego". To już szósty nabór wniosków o wsparcie na tego typu inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W naborze, który rozpoczął się 3 marca, zarejestrowano 49 wniosków na kwotę 5,31 mln zł - podała ARiMR.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami. O wsparcie nie mogą natomiast starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk ani trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

W tym naborze limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. We wcześniejszych naborach maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tys. zł. Wprowadzono również stawki jednostkowe za budowę zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych (pozostałe inwestycje będą refundowane jak dotychczas). Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik - 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej - przekazała ARiMR.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" ARiMR wypłaciła ok. 230 mln zł dla ponad 3 tys. rolników.

Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

