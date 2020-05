ARiMR: rolnicy złożyli już blisko milion wniosków ws. dopłat bezpośrednich

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do środy - wpłynęło już prawie milion wniosków od rolników ws. dopłat bezpośrednich - poinformowała w czwartek ARiMR. Dodała, że na złożenie wniosków pozostało jeszcze dwa tygodnie.

W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został przedłużony do 15 czerwca 2020 r.

"Do ARiMR wpłynęło do 27 maja blisko milion wniosków, co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy" - podała w komunikacie Agencja.

Dodano, że rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca 2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca br.

Jak poinformowano, wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus można składać też po 15 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca br.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.