ARiMR: rozpoczęto wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

W pierwszym dniu wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i ONW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła łącznie 167 mln zł - poinformowała we wtorek Agencja. Dodano, że wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada.

Wypłata dopłat, zgodnie z przepisami, rozpoczęły się 16 października. Do tej pory ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego wypłaciła ponad 117 mln zł na konta blisko 28 tys. rolników. Z kolei 50 mln zł wynosi suma zaliczek, które w ramach płatności ONW (niekorzystnych warunków gospodarowania) trafiły na konta 38,6 tys. osób. "Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku. Ich wypłata zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych" - przekazała Agencja.

Przypomniano, że środki przekazywane są wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów, dlatego ważne jest, by numery rachunków były aktualne.

Od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70 proc. należnej dopłaty oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85 proc. Zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki "kwalifikowalności", także ci wytypowani do kontroli na miejscu - zaznaczono w komunikacie.