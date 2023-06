ARiMR: ruszył nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe

Od 12 czerwca do 14 lipca br. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. – poinformowała w poniedziałek ARiMR.

Jak podała w poniedziałkowym komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów można składać od 12 czerwca - bezpośrednio do kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Placówki ARiMR mają przyjmować dokumenty do 14 lipca br. W przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej za datę złożenia będzie uważany dzień nadania wniosku.

"Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów" - przekazano.

Agencja zaznaczyła, że wsparcie kierowane jest do producentów rolnych: którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem; którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę; którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Zgodnie z komunikatem ARiMR wysokość pomocy nie może przekroczyć: iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości: 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk); 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia); iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja poinformowała, że jeśli ze złożonych wniosków będzie wynikać, iż zapotrzebowanie na pomoc przekracza kwotę 4,7 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

