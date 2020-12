ARiMR: ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem

Ruszyła wypłata rekompensat dla posiadaczy chryzantem, którzy z powodu zamknięcia cmentarzy we Wszystkich Świętych nie mogli sprzedać kwiatów. Wystąpiono już o rekompensaty za 7,3 mln sztuk roślin - podała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja przekazała do tej pory łącznie prawie 8,5 mln zł, a pieniądze trafiły na konta bankowe ponad 700 wnioskodawców.

O pomoc finansową do ARiMR wystąpiło ponad 5,3 tys. producentów i sprzedawców chryzantem, mający roszczenia na ponad 86 mln zł.

"Rekompensaty wypłacane są tym posiadaczom chryzantem, którzy do końca listopada wywiązali się z obowiązku dostarczenia do Agencji pokwitowań za przekazanie kwiatów do wykorzystania, jak i do utylizacji" - czytamy. "Pieniądze trafią na ich konta do końca tego roku" - dodano.

ARiMR poinformował, że wysokość wsparcia wynosi 20 zł za chryzantemę w doniczce oraz 3 zł za kwiat cięty.

Z powodu epidemii i zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada 2020 r.

Morawiecki tłumaczył m.in., że uroczystości związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami są "głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko, uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie".