ARiMR: ruszyła wypłata środków dla rolników w ramach pomocy covidowej z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę środków finansowych, przewidzianych w budżecie PROW na lata 2014-2020, rolnikom szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 - poinformował w piątek ARiMR. Pieniądze mają trafić na ich konta do końca roku.

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę środków finansowych, przewidzianych w budżecie PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - PAP) na lata 2014-2020, dla gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Pieniądze przekażemy na konta rolników do końca roku" - poinformowała w komunikacie prezes ARiMR Halina Szymańska.

Jak przekazano, adresatem pomocy są rolnicy pracujący w sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych.

"Wsparcie w łącznej wysokości blisko 1,2 mld zł otrzyma ponad 180 tys. rolników, którzy w terminie 9 września - 7 października 2020 r. złożyli w ARiMR wnioski" - napisano.

ARiMR przekazała, że do tej pory Agencja wypłaciła środki 8 tys. rolników, przekazując im łącznie 61 mln zł. Planuje, że do 16 grudnia pomoc w kwocie 506 mln zł trafi do ponad 75 tys. rolników.

ARiMR podkreśla, że wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może jednak przekroczyć 31,43 tys. zł (równowartość 7 tys. euro).