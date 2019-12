ARiMR: wnioski o pieniądze na tzw. małe przetwórstwo - do 20 grudnia

W piątek 20 grudnia upływa termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o pomoc w rozwoju lub podjęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Maksymalna kwota pomocy na tzw. małe przetwórstwo wynosi 100 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała we wtorek w komunikacie, że o pomoc mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje w tym przypadku m.in. przetwory z owoców i warzyw, np. soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty; przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby; oleje; wędliny; produkty mleczne, np. jogurty, sery, śmietana.

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in.: koszty zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, koszty budowy lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakupu wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej - wskazała Agencja.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo finansowane jest z PROW 2014-2020.