ARiMR: wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów

Do tej pory od rolników wpłynęło ponad 260 tys. wniosków o dopłaty do nawozów, najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Przypomniała, że nabór wniosków został przedłużony do 31 lipca br.

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) miał początkowo zakończyć się 14 lipca br., jednak decyzją ministra rolnictwa Roberta Telusa został przedłużony do 31 lipca br. Wydłużony ma być również okres, w którym rolnicy dokonali zakupów - wsparciem mają zostać objęte transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Jak podkreśliła ARiMR, zmiany ogłoszone przez ministra rolnictwa wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Agencja poinformowała, że do tej pory wpłynęło ponad 260 tys. wniosków od rolników, najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. Wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową. Czas na złożenie dokumentów mija 31 lipca br., natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

O wsparcie może się starać producent rolny będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (dotąd datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

