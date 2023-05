ARiMR: wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski do 31 maja

Tylko do 31 maja można ubiegać się o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku stawka dofinansowania wynosi 50 zł do ula. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło ponad 25 tys. wniosków - poinformowała Agencja.

Pomoc udzielana jest ze środków krajowych, w ramach pomoc de minimis.

O dofinansowanie mogą się ubiegać hodowcy pszczół, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli pszczelarz chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

Dopłata w tym roku wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków na ten cel - to 60 mln zł. W poprzednich latach stawki były niższe - 20 zł, podobnie jak budżet - po 35,5 mln zł.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Dotychczas wnioski złożyło ponad 25 tys. pszczelarzy - najwięcej na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.

W 2022 roku dofinansowanie otrzymało 27,7 tys. pszczelarzy na kwotę ponad 23 mln zł, a rok wcześniej Agencja wypłaciła pieniądze ponad 23 tys. hodowcom pszczół przekazując 20 mln zł.

