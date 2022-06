ARiMR: wykorzystano już ponad 90 proc. pomocy dla producentów jabłek

Od 2 maja do 20 czerwca br. do zakładów przetwórczych trafiło ponad 90,1 proc. puli jabłek objętych mechanizmem nadzwyczajnej pomocy dla producentów tych owoców, czyli ponad 180,2 tys. ton - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Prezes Agencji informuje, iż od początku realizacji mechanizmu +Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek+, tj. od dnia 02.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r. do zgłoszonych zakładów przetwórczych trafiło 90,14 proc. puli jabłek objętych mechanizmem, co stanowi 180 286 272,40 kg jabłek" - podano w komunikacie.

Z dofinansowania mogą skorzystać organizacje producentów z przyznanym statusem uznania, oraz indywidualni producenci owoców i warzyw, niebędący członkami organizacji producentów. W przypadku, gdy dany producent jabłek jest członkiem organizacji, wnioskować o pomoc może tylko i wyłącznie przez uznaną organizację producentów owoców i warzyw.

Pomoc może być przyznana maksymalnie do 200 tys. ton jabłek. Dopłata dla sadowników ma wynieść 30 groszy do kilograma sprzedanych do przetwórstwa jabłek deserowych o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II. Maksymalny plon jabłek kwalifikujących się do objęcia tym programem w przypadku jednego wnioskodawcy nie może być większy niż 10 tys. kg/ha.

Ostateczny termin na składanie wniosków o udzielenie takiej pomocy upływa 30 czerwca br. - przypomniana Agencja. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR albo organizacji producentów. Środki na dopłatę do programu skupu jabłek pochodzą z rezerwy kryzysowej UE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl