ARiMR: wypłacono 75,73 mln zł dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich

Na konta ponad 42 tys. pszczelarzy trafiło 75,73 mln zł w ramach dofinansowania do przezimowanych rodzin pszczelich – poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wypłata środków dla pszczelarzy trwa od 14 lipca.

Jak wskazano w komunikacie ARiMR, w związku z zainteresowaniem dofinansowaniem, które przekroczyło zakładany budżet na poziomie 60 mln zł, pulę środków zwiększono do 80 mln zł. Oznacza to, że wszystkie osoby spełniające warunki otrzymają pomoc.

O dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich mogli ubiegać się hodowcy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną i są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów ARiMR. Aktualna stawka wsparcia to 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Przypomniano, że w poprzednich latach kwota dopłat była niższa - 20 zł, a budżet wynosił po 35,5 mln zł. W 2022 r. taką pomoc otrzymało 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie ARiMR wypłaciła na ten cel w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł.

