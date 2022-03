ARiMR zachęca, by zgłaszać uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

W trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r. można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. Przysługuje ona do najważniejszych roślin uprawnych - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP), która jest finansowana z budżetu krajowego, obowiązywała już w 2013 r. Dopłata ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii - poinformowała Agencja w środowym komunikacie.

Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

Warunki przyznawania UPP są identyczne jak w roku 2013, tzn. w ramach płatności nie obowiązuje limit powierzchni, a to oznacza, że do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy, którzy o jednolitą płatność obszarową wystąpią do ARiMR.

Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywista wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią bieżącego roku - zostanie określona na podstawie powierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

Podczas prac nad ustawą wdrażającą tę płatność resort rolnictwa informował, iż szacuje się, że dopłata będzie na poziomie 40-41 zł na hektar. Dopłatą tą zostanie objęte ponad 1 mln rolników tj. ok. 60 proc. gospodarstw. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 400 mln zł.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie Agencja przyjmuje od 15 marca br. do 15 maja br., należy je składać drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR.

