Armatorzy rekreacyjnie na razie nie dostaną większej pomocy

Ze względu na pandemię i związane z nią duże wydatki budżetowe, na razie nie ma możliwości zwiększenia pomocy dla borykających się z problemami armatorów rekreacyjnych, którzy łowili dorsze - przekazał resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) poinformowało, że we wtorek odbyło się spotkanie przedstawicieli armatorów jednostek wędkarstwa rekreacyjnego i pracowników resortu. To kolejne spotkanie w tym roku na temat sposobów wsparcia branży w związku z unijnym zakazem połowu dorsza.

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa potwierdzili, że na pomoc dla armatorów przeznaczonych zostanie 20 mln zł, a środki te zostaną wypłacone do końca czerwca br. Oznacza to ok. 200 tys. zł wsparcia dla każdego armatora.

Resort dodał, że podczas spotkania ustalono, iż pieniądze te nie muszą być wydatkowane na złomowanie jednostki i zakończenie działalności, ale mogą też zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności. "Jest to więc dodatkowe wsparcie specjalnie dla armatorów kutrów rekreacyjnych i może być ono łączone z innymi instrumentami, które rząd zaproponował przedsiębiorcom w ramach tzw. specustawy covidowskiej" - dodano.

Ministerstwo przyznało jednak, że na razie nie ma możliwości zwiększenia kwoty pomocy dla armatorów, "ze względu na ogromną pomoc ze środków budżetowych dla wszystkich przedsiębiorców zmagających się ze stanem epidemii".