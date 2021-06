ARP:25-lat temu powstała pierwsza SSE Euro-Park Mielec

25-lat temu powstała pierwsza Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec - poinformowała w piątek zarządzająca strefą Agencja Rozwoju Przemysłu. Wartość dotychczasowych inwestycji w mieleckiej strefie wynosi ok. 12 mld zł.

Z okazji 25-lecia strefy, w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja pt.: "Euro-Park Mielec - od tradycji po przemysł 4.0", podczas której przedstawiciele instytucji państwowych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców rozmawiali o doświadczeniach z minionego ćwierćwiecza i o przyszłości SSE.

List do uczestników napisał prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. "Nie ulega wątpliwości, że powstanie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej - pierwszej w Polsce - było pionierskim projektem, którego sukces zapisał się w najnowszej historii gospodarczej naszego kraju. Był to projekt niezbędny, by skutecznie odpowiedzieć na negatywne skutki transformacji ustrojowej, tak widoczne ówcześnie w regionie. Niezbędny był impuls w postaci napływu firm. Obecnie z dumą możemy powiedzieć, że powstanie 36 tysięcy miejsc pracy oraz przeznaczenie na inwestycje prawie 12 miliardów złotych w ciągu 25 lat działalności Strefy są potwierdzeniem celności obranego kierunku" - podkreślił premier.

Jak wspomniał cytowany w informacji ARR marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, lata 90-te to był bardzo trudny czas w historii Mielca. "Jako przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność w WSK Mielec pamiętam ludzkie dramaty związane z rosnącym bezrobociem. Nasz związek nie tylko protestował, ale wskazywał realne rozwiązania. W ten sposób zrodziła się strefa ekonomiczna, ale także Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego czy Inkubator Przedsiębiorczości" - wskazał. Dodał, że w tamtych trudnych okolicznościach, powstanie specjalnej strefy ekonomicznej było jedynym ratunkiem dla Mielca.

Od samego początku - jak napisano - strefa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony firm polskich, jak i inwestorów zagranicznych. Zaznaczono, że doświadczenia z pierwszego okresu działalności mieleckiej strefy przyczyniły się do "przetarcia szlaków" i udowodnienia, że specjalne strefy ekonomiczne są obiecującym rozwiązaniem, które warto wdrażać w naszym kraju.

"Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec trwale odmieniła region. Nie byłoby to możliwe bez efektywnej współpracy kilku środowisk - w tym instytucji państwowych, władz samorządowych oraz przedsiębiorców. W strefie udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata" - powiedział prezes ARP Cezariusz Lesisz. Zaznaczył, że obecnie celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw: dla przemysłu, dla pracowników, ale także dla inwestorów. Dodał, że strefa konsekwentnie rozszerza wachlarz usług świadczonych na rzecz inwestorów o specjalistyczne wsparcie techniczne, kadrowe czy prawne. "Dzięki aktywnej współpracy władz strefy z inwestorami, szkołami zawodowymi, parkami naukowo-technologicznymi i innymi podmiotami jest ona ważnym miejscem dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw" - wskazał.

Przypomniano, że w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych lat 90. najważniejsze było przyciąganie takich inwestorów, którzy zapewniali utrzymanie miejsc pracy i zakładów pracy. Obecnie - jak zaznaczono - duży nacisk kładziony jest na jakość inwestycji. Najważniejsze są: innowacyjność, przemysł 4.0, robotyzacja, kształcenie kadr. "Bardzo chętnie widzimy w strefach małe i średnie przedsiębiorstwa, które często prowadzą innowacyjne projekty. To nie przypadek, że sygnatariuszami niedawno podpisanego listu w sprawie powołania pierwszej w Polsce "Podkarpackiej Doliny Wodorowej" są przedsiębiorcy, którzy rozwijają projekty w strefach zarządzanych przez ARP. Jesteśmy biznesowo zainteresowani inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania energii bo w Grupie Kapitałowej ARP mamy spółki, które zajmują się produkcją bezemisyjnych środków transportu" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

Zaznaczono, że mimo pandemii, w ubiegłym roku z SSE Euro-Park Mielec wydano 26 decyzji o wsparciu na rozwój działalności.

"Firmom udało się wyjść obronną ręką. Niektórzy rozszerzyli swoją działalność gospodarczą, rozwijając się w innym obszarze. Dobrymi przykładami są m.in. firma Parys, specjalizująca się w wyrobach chemii samochodowej, która rozpoczęła produkcję płynów do dezynfekcji. Z kolei firma First Company z Mielca zajęła się produkcją bezpiecznych fartuchów i kombinezonów ochronnych dla branży medycznej" - podkreślił dyrektor mieleckiego oddziału ARP Waldemar Barnaś, dyrektor mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dodano, że w pierwszym kwartale br. wydano 11 decyzji o wsparciu przedsiębiorcom na rozwój działalności - aż 8 z nich otrzymali nowi inwestorzy, którzy do tej pory nie realizowali projektów w strefie. Deklarowane do poniesienia nakłady inwestycyjne to 365,6 mln zł, nowe miejsc pracy - 166. 736 miejsc pracy zostanie utrzymanych. Z kolei od 1 kwietnia do 11 czerwca - jak napisano - wydano 10 decyzji o wsparciu, a deklarowane nakłady inwestycyjne to ponad 183 mln zł i 35 deklarowanych nowych miejsc pracy.

Wskazano, że managerowie strefy zamierzają w głównej mierze pozyskiwać kolejne projekty, z naciskiem na branże priorytetowe tj.: lotnictwo, motoryzacja, szeroko rozumiana branża IT, przetwórstwo tworzyw sztucznych czy projekty badawczo-rozwojowe.

