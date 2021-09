ARP: do 200 tys. euro dofinansowania dla MŚP na nowe technologie

Do 200 tys. euro dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii - poinformowała w środę Agencja Rozwoju Przemysłu, uruchamiając nabór wniosków w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

ARP ogłosiła nabór wniosków ramach konkursu POIR o zwrot części kosztów zakupu licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie w maksymalnej wysokości 200 tys. euro. Konkurs trwa od 8 października do 15 grudnia.

Jak powiedział cytowany w informacji wiceprezes ARP Paweł Kolczyński, jest to już piąty konkurs realizowany przez Sieć Otwartych Innowacji należącej do Agencji. Do czterech poprzednich edycji zgłosiło się ponad 360 firm, z czego do tej pory 108 otrzymało dofinansowania na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

"To pokazuje, jak ważne jest publiczne wsparcie takiej instytucji jak ARP, która od 30 lat pomaga firmom się rozwijać. To właśnie dzięki funduszom uzyskanym w konkursach Sieci Otwartych Innowacji firmy wdrożyły nowe lub znacząco udoskonalone metody produkcji lub dostawy, co w krótkim czasie skutkowało obniżeniem kosztów jednostkowych produkcji, wyeliminowaniem wąskich gardeł, czy podniesieniem jakości świadczonych usług" - wskazał wiceprezes ARP. Dodał, że wprowadzenie innowacji do przedsiębiorstw przełożyło się nie tylko na wzrost wolumenu produkcji, a w konsekwencji sprzedaży, ale także na ogólny rozwój firm.

Zgodnie z zasadami konkursu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.), prawa do chronionych odmian roślin, topografia układów scalonych, know-how.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 tys. zł, natomiast maksymalna 200 tys. euro. Firmy mogą uzyskać zwrot do 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

"W Sieci Otwartych Innowacji dbamy o to, aby każda zgłaszająca się do nas firma, czy to ta chcąca sprzedać swoją technologię (dawca technologii), czy ta zainteresowana zakupem (biorca technologii), mogła współpracować z brokerem technologii. Zadaniem takiej osoby jest wsparcie biorcy technologii w prawidłowym złożeniu wniosku. Broker uczestniczy także w rozmowach między firmami, tą sprzedającą i tą kupującą technologię, dba o prawidłowe zakończenie transakcji" - powiedział dyrektor zarządzający ARP Bartosz Sokoliński.

