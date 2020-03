ARP kupiła dla szpitali środki ochrony osobistej

W czwartek, na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował samolot z Chin ze środkami ochrony osobistej, to m. in. 1,7 mln maseczek, ok. 40,6 tys. kombinezonów zakupionych przez ARP za ok. 5,2 mln zł - poinformowała w czwartek Agencja Rozwoju Przemysłu.

Agencja poinformowała, że w transporcie środków ochrony osobistej z Chin znalazło się 1,7 mln maseczek, ponad 40 tys. kombinezonów, 10 tys. gogli i 416,5 tys. rękawic za kwotę ok. 5,2 mln zł. Dodała, że środki te trafią do magazynu Poczty Polskiej w Łodzi, która przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia będzie je dystrybuować do poszczególnych placówek medycznych.

"Jako spółka Skarbu Państwa wspieramy działania rządu. Agencja Rozwoju Przemysłu dokłada swoją cegiełkę do zakupu sprzętu medycznego dla ośrodków ochrony zdrowia. 20 marca do magazynu Poczty Polskiej w Łodzi dostarczyliśmy 27 tysięcy fartuchów ze Szwecji, 24 marca - 5 tysięcy gogli ochronnych. Dziś przekazujemy kolejną dużą partię materiałów, które zamówiliśmy u wiodących producentów w Chinach. Równocześnie Fundacja ARP przeznaczyła 3 mln złotych dla szpitali" - powiedział cytowany w komunikacie prezes ARP S.A. Cezariusz Lesisz.

Agencja oceniła, że transport środków medycznych z Chin został bardzo sprawnie przeprowadzony.

"Krajowa Administracja Skarbowa traktuje priorytetowo odprawy przesyłek zawierających wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej i sprzęt medyczny, które są wykorzystywane do walki z epidemią. Funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby odprawa przesyłek z takimi towarami odbywała się szybko i sprawnie, a zarazem rzetelnie" - podkreśliła cytowana w komunikacie ARP szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Agencja wyjaśniła, że zakupu produktów medycznych i wyrobów leczniczych dokonuje na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z ustawą z dnia 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Wspieramy działania rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Na początku kwietnia przyleci kolejny samolot z Chin z towarem zakupionym przez ARP. Spółki z naszej grupy kapitałowej także włączyły się w działania mające na celu zwalczanie skutków epidemii. Opakomet Kraków produkuje pojemniki do płynu dezynfekcyjnego, natomiast Opakomet Łowicz pozyskuje fizelinę, z której powstają kombinezony ochronne. ARP weźmie aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej. Wesprze między innymi branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe" - dodał cytowany w komunikacie przewodniczący Rady Nadzorczej ARP oraz p.o. jej wiceprezes Mateusz Berger.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 35 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce; łączny bilans to 1120. Resort podał, że z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 14 osób.