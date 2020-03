ARP: Opakomet wyprodukuje pojemniki do środków dezynfekcyjnych dla PKN Orlen i Polfy Tarchomin

Opakomet, spółka z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu, wyprodukuje pojemniki do środków do dezynfekcji rąk dla PKN Orlen i Polfy Tarchomin - podała we wtorek ARP. Chodzi o 5-litrowe opakowania z tworzyw HDPE.

Dodano, że Opakomet "odpowiada na wyzwanie związane z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa".

W poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że w tym tygodniu spółka Orlen Oil z Grupy Orlen rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji. Produkt będzie wytwarzany zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Prezes zaznaczył, że koncern dysponuje możliwościami produkcyjnymi, pozwalającymi wytworzyć nawet do 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji.

Firma Opakomet, jak napisała w komunikacie ARP, wyprodukuje pojemniki dla środków do dezynfekcji rąk dla PKN Orlen i Polfy Tarchomin. "Przedmiotem dostawy będą 5 litrowe opakowania z tworzyw HDPE" - czytamy.

Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński wyjaśnił, że spółka będzie dostarczać produkty "niezbędne do wzmocnienia bezpieczeństwa sanitarnego kraju". Podkreślił jednocześnie, że spółki Skarbu Państwa powinny kierować się przede wszystkim zyskiem, ale mają też obowiązek realizować cele społeczne.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we wtorek 18. przypadek koronawirusa w Polsce, w województwie mazowieckim.