ARP pracuje nad rozwiązaniem wspierającym firmy w spłacie kredytów inwestycyjnych

Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy ze Związkiem Banków Polskich pracuje nad rozwiązaniem wspierającym dotkniętych kryzysem przedsiębiorców w spłacie kredytów inwestycyjnych. Umożliwiający to mechanizm może być wypracowany w ciągu kilku tygodni – ocenia wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

Jak mówił wiceprezes podczas czwartkowej debaty online, zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, nowy instrument ma być oparty na doświadczeniach innego wdrożonego niedawno rozwiązania, umożliwiającego firmom z branży przewozów autobusowych otrzymanie pożyczek w ramach umowy leasingu.

Tego typu wsparcie dla dotkniętych kryzysem firm przewozowych udało się wypracować na początku roku, we współpracy ARP, Polskiego Związku Leasingu oraz funduszy leasingowych. "W najbliższych tygodniach chcemy bardzo mocno rozwijać i wdrażać pożyczki w ramach umowy leasingu" - zapowiedział Kolczyński.

"Z perspektywy doświadczeń tego nowego instrumentu, pracujemy w tej chwili ze Związkiem Banków Polskich nad rozwiązaniem, które umożliwiałoby (…) potencjalnie wykorzystać wsparcie ARP dla przedsiębiorców w obrębie umów kredytowych inwestycyjnych, tak aby można było pożyczkowo wesprzeć przedsiębiorcę" - poinformował wiceprezes ARP, zastrzegając, że projekt jest na etapie uzgadniania szczegółów.

Chodzi o to - jak tłumaczył Kolczyński - aby ARP mogła nawet na 12 miesięcy przejąć ewentualne spłaty rat kredytów inwestycyjnych przedsiębiorców. Po tym okresie pożyczka byłaby rozliczana - w zależności od zdolności przedsiębiorcy - albo w okresie do końca jego umowy kredytowej, albo w wydłużonym okresie kredytowym.

"Bardzo mocno pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Czekamy na ustosunkowanie się banków do tych pomysłów. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach takie rozwiązanie potencjalnie będzie możliwe do zastosowania" - ocenił wiceszef Agencji Rozwoju Przemysłu.

Przypomniał, że od ub. roku ARP jest jedną z instytucji wspomagających przedsiębiorców w ramach tzw. tarcz antykryzysowych - Agencja dystrybuuje ok. 1,7 mld zł środków w ramach tarczy; w ub. roku rozpatrzyła ponad 900 wniosków. W tym roku działalność ta jest kontynuowana.

"Chodzi przede wszystkim o finansowanie mające wzmocnić płynność przedsiębiorców, umożliwić im pozyskanie kapitału na bieżące funkcjonowanie - to jest nasz podstawowy cel, niezależnie od tego, czy jest to finansowanie pożyczkowe czy leasingowe. Jego cechą charakterystyczną są długie okresy karencji w spłacie kapitału głównego - w przypadku leasingu do 12 miesięcy, w przypadku pożyczek do 15 miesięcy. Element płynnościowy jest tu najważniejszy" - tłumaczył Paweł Kolczyński.

Przypomniał, że ARP rozdziela też środki w ramach tzw. polityki nowej szansy, będące pomocą publiczną dla przedsiębiorstw, które z różnych przyczyn straciły stabilizację finansową i stanęły na granicy niewypłacalności. Program wsparcia dla nich, notyfikowany przez Komisję Europejską, jest obwarowany wieloma obostrzeniami, a pomoc powyżej 10 mln euro oraz pomoc dla dużych firm wymagają dodatkowej notyfikacji KE. Również ten program ARP zamierza w tym roku rozwijać, niezależnie od pozostałych rozwiązań wspierających firmy.

"Wdrożyliśmy różnego rodzaju pożyczki dla przedsiębiorców, a także leasing i faktoring - te instrumenty, obok całego spektrum rozwiązań tarczowych, będziemy bardzo mocno w tym roku rozwijać" - zapewnił wiceprezes Kolczyński. Jego zdaniem w drugiej połowie roku rysują się znacznie lepsze perspektywy dla przedsiębiorców.

"Ministerstwo Finansów zakłada, że szczególnie druga połowa roku będzie już powrotem na szybką ścieżkę wzrostu, rozwoju gospodarczego. PKB ma rosnąć około 4,6 proc. w skali roku - to jest dobry symptom. Liczę na to, że stabilizacja zdrowotna, epidemiczna, bardzo mocno przełoży się również na stabilizację gospodarczą, a to z kolei spowoduje, że przedsiębiorcy również odczują poprawę" - powiedział wiceprezes ARP podczas konferencji, zorganizowanej w czwartek przez katowicką Regionalną Izbę Gospodarczą.