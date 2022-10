ARP przesunęła termin publikacji indeksów cen węgla w sierpniu

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), co miesiąc publikująca wskaźniki obrazujące krajowe ceny węgla energetycznego dla energetyki i ciepłownictwa, przesunęła termin publikacji indeksów cenowych z sierpnia tego roku. Powodem jest trwająca weryfikacja danych będących podstawą obliczeń.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Tradycyjnie wartość indeksów podawana jest miesiąc po zakończeniu okresu, którego dotyczą dane. W poniedziałek, w pierwszym roboczym dniu października, miało być opublikowane notowanie indeksów z sierpnia tego roku. Po raz pierwszy jednak Agencja poinformowała o przesunięciu terminu publikacji.

"Z uwagi na trwającą weryfikację informacji będących podstawą obliczeń Polskich Indeksów Rynku Węgla Energetycznego na krajowym rynku energetycznym (PSCMI 1) oraz na krajowym rynku ciepła (PSCMI 2), data publikacji wskaźników zostaje przesunięta. O terminie publikacji powiadomimy w stosownym komunikacie" - podała w poniedziałek ARP.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

W poprzednich miesiącach wartości indeksów osiągały rekordowe poziomy. W lipcu br. krajowy węgiel dla energetyki był o 39,9 proc. droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa podrożał rok do roku o 53,1 proc. Wobec czerwca br., w lipcu węgiel dla elektrowni nieco potaniał, a dla ciepłowni podrożał.

W lipcu wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa wzrosła wobec czerwca o 7,9 proc. i wyniosła 455,22 zł za tonę. Natomiast wartość indeksu węgla dla energetyki spadła w lipcu, w odniesieniu do czerwca, o 0,5 proc. - do 344,23 zł za tonę.

