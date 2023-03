ARP: spółka zarządzająca Funduszem Transformacji Woj. Śląskiego powinna być wpisana do KRS do czerwca

W bezpiecznym wariancie spółka zarządzająca Funduszem Transformacji Woj. Śląskiego powinna zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu br., a dokapitalizowanie zarejestrowane w listopadzie-październiku – zapowiedział we wtorek wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Łukasz Gałczyński.

Ustawa z 13 stycznia br. o Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego SA powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa - do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.

Wdrażanie Funduszu Transformacji Śląska, powołanie spółki zarządzającej Funduszem oraz planowane programy transformacji woj. śląskiego były przedmiotem wtorkowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Łukasz Gałczyński oraz samorządowcy i związkowcy.

Jak przypomniał wiceminister Horała, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w perspektywie na lata 2021-27 woj. śląskie będzie dysponowało środkami w wysokości ponad 5,1 mld euro, z czego 2,1 mld Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 0,8 mld z Europejskiego Funduszu Społecznego+ i 2,2 mld z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Wiceprezes Gałczyński mówił, że proces powoływania FT jest podzielony na kilka etapów. Pierwszy, formalnoprawny, polega na uzyskaniu stosownych zgód wewnątrz ARP i w strukturze właścicielskiej, kolejny to kwestie techniczne, a trzeci - przygotowanie do objęcia kapitału. "Prace merytoryczne już trwają i one dzieją się równolegle z tymi pracami formalnoprawnymi" - zaznaczył.

Na początku spółka będzie miała kapitał zakładowy w wysokości 750 tys. zł, w kolejnym etapie zostanie podpisany statut, który jest już wstępnie przygotowany. Po rejestracji spółka zostanie przygotowana do dokapitalizowania. "Mamy zarysowany pewien katalog pomysłów, które chcielibyśmy, żeby fundusz realizował" - powiedział Gałczyński, zaznaczając że ostateczna decyzja co do projektów, które Fundusz będzie wdrażał będzie należało do jego zarządu.

Pytany o to, kiedy spółka zacznie działać i realizować pierwsze projekty, zwrócił uwagę, że pewne kwestie nie są zależne od ARP, jak np. termin, w którym sąd wpisze ją do KRS. "W wariancie absolutnie bezpiecznym (...) wpis do KRS uzyskujemy mniej-więcej w połowie czerwca. Sporządzenie biznesplanu i przygotowanie pod dokapitalizowanie mamy zaplanowane na koniec sierpnia, zarejestrowanie w KRS dokapitalizowania mamy tak naprawdę październik-listopad" - powiedział wiceprezes.

"Tak jak mówię, jest to wariant absolutnie bezpieczny, więc głęboko wierzę, że te terminy są głęboko za długie, w praktyce celujemy w znacznie krótsze" - dodał Gałczyński.

Uczestnicy posiedzenia podkomisji mówili o pomysłach na inwestycje na pogórniczych obiektach. Jedna z propozycji, zaprezentowana przez spółkę Węglokoks, dotyczy modelu instalacji energetyki hybrydowej na terenach zdegradowanych przemysłowo i ma powstać na zrekultywowanej hałdzie w Rybniku-Chwałowicach. Projekt zakłada budowę farmy fotowoltaicznej z magazynami energii oraz wytwarzanie i dostarczanie "zielonego" wodoru, którym mają być zasilane miejskie autobusy.

Wiceburmistrz kilkunastotysięcznego Pszowa Piotr Kowol podkreślał, że jego miasto przez lata żyło w monokulturze górniczej, działała tam kopalnia Anna do czasu wyczerpania się złóż. Okres po likwidacji tego zakładu Kowol określa jako "chaos". Zamknięcie tego zakładu dotknęło niemal wszystkich mieszkańców. Grunty po zakładzie górniczym sprzedawano "komu popadnie", bez konsultacji z miastem, nie powstały tam nowe miejsca pracy - zaznaczył. Dzięki środkom rządowym udało się natomiast zrewitalizować pokopalniane budynki, które przejęło miasto.

Przedstawicielka samorządu Zabrza, gdzie działało kiedyś osiem kopalń, zaznaczała że choć jej miasto wykształciło inne specjalizacje, nadal ponosi negatywne skutki transformacji. Tamtejsi samorządowcy liczą na pozyskanie funduszy np. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.

Artur Bartoszewicz ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności przekonywał, że na transformację patrzeć przede wszystkim z perspektywy ludzi, chronić ich przed negatywnymi skutkami. "Musimy ludziom pomóc rzeczywiście projektami, które będą na siebie zarabiać, które będą pokazywać, że środki zainwestowane w te region mają sens i rzeczywiście mogą nadać zupełnie nowego wymiaru temu województwu" - przekonywał i dodał, że ważne jest wspieranie tego procesu w różnych źródeł.

