ARP udzieli firmom pożyczek na spłatę rat kredytowych

Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli pożyczki na spłatę rat kredytowych firmom, które z powodu pandemii mają trudności z płynnością finansową - podała ARP. Małe i średnie firmy mogą otrzymać od 0,8 mln zł do 5 mln zł pożyczki, a duże od 0,8 mln zł do 10 mln zł.

"Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli przedsiębiorcom pożyczek na spłatę rat kredytowych. Ofertę tę kieruje do firm, które w wyniku pandemii SARS-CoV-2 mają trudności z zachowaniem płynności finansowej a tym samym nie spłacają zaciągniętych zobowiązań" - poinformowała ARP w informacji prasowej.

Jak podała Agencja, pożyczka na spłatę rat kredytowych jest dostępna zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. ARP może im udzielić pożyczki na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych na okres do 12 miesięcy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pożyczkę w wysokości od 0,8 mln zł do 5 mln zł, natomiast duże przedsiębiorstwa - od 0,8 mln zł do 10 mln zł.

"Z pożyczki na spłatę rat kredytowych płyną korzyści nie tylko dla przedsiębiorstw, które będą mogły przetrwać trudny okres spowolnienia ich biznesów, ale także dla banków. To banki biorą na siebie ciężar kredytowania działalności firm niejednokrotnie tracących płynność finansową. Nie zawsze windykacja należności jest możliwa. ARP pomoże zatem zarówno firmom jak i bankom" - wyjaśnił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński.

Umowę pożyczkową podpiszą trzy strony: przedsiębiorca, bank i ARP. Po zakończeniu spłaty pożyczki trójstronna umowa ulegnie rozwiązaniu, umożliwiając dwustronną współpracę banku i klienta na uzgodnionych wcześniej zasadach.

ARP wskazała, że główną korzyścią pożyczki jest zapewnienie lub przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwienie terminowej obsługi aktualnej umowy kredytowej i utrzymanie wysokiego ratingu klienta w banku. Ponadto, ARP zapewnia uproszczony proces udzielania pożyczki, oparty na weryfikacji dotychczasowej, aktualnej i dostępnej wiedzy banku o swoim kliencie.

Jak podała ARP, w pierwszym kwartale bieżącego roku udzieliła finansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej o łącznej wartości ponad 45 mln zł. Chodzi o umowy leasingu samochodów ciężarowych i autokarów, umowy na leasing maszyn i urządzeń oraz pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

